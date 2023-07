Kolumne: Wenn die Herrenriege über Vögel und Bienen diskutiert

Fanny Zölsmann über Männergespräche der anderen Art und wie sie der heimischen Tier- und Pflanzenwelt nützen können.

Hätten Sie gedacht, dass sich Männergespräche bei einer Gartenparty ab einem bestimmten Alter nicht mehr vordergründig um Autos, Frauen und Geld drehen, sondern um Vögel und Bienen? Bedenkt man, dass jene Tiere auch etwas mit Fortpflanzung zu tun haben, ist es vielleicht doch gar nicht mehr so weit hergeholt. Nun denn, worum es eigentlich geht: Um Vogelhäuser und Bienentränken. Langweilig? Keineswegs, denn besagte Männerriege debattierte unlängst darüber, welches das schönste Vogelhaus sei und wie Bienen bestmöglich an den Tränken der Vögel ebenfalls den Durst löschen können.

Fanny Zölsmann, Lokalredaktion Greiz Foto: Peter Michaelis

Zu letzterem sei gesagt, es empfiehlt sich, Steine in die Tränken zu legen, so können die Bienen darauf landen und gelangen an das kühle Nass. Wer wie die erwähnte Herrenrunde besorgt um den Badespaß der Vögel ist, sollte zwei Tränken aufstellen. Denn wussten Sie, dass es Amseln und Spatzen lieben, sich im Wasser zu baden? Allerdings baden diese auch gerne im Sand, um Insekten und andere Plagegeister loszuwerden. Also, jene Gartenbesitzer, die Vogeltränken aufstellen, damit unsere gefiederten Freunde nicht verdursten, können mit Sandbädern und vielleicht sogar Lehmpfützen der Tierwelt einen weiteren Gefallen tun. Denn Schwalben wiederum benötigen den Lehm um ihre Nester zu bauen. Richtig erheiternd wurde die Diskussion, als besagter Vogelhaus- und Tränkenbesitzer vom getarnten Kuckuck berichtete. Denn so saß eines Tages im roten Vogelhaus in seinem Garten weder Amsel, Spatz noch Fink, sondern ein Getier mit großen Augen. Ein Marder, Iltis oder Frettchen? Nein, es war ein Sperlingskauz. Die kleinste heimische Eulenart und selten noch dazu. Was lernen wir daraus? Es tut gut und Not der heimischen Tier- und Pflanzenwelt etwas wiederzugeben.