Man kann es werdenden Eltern nicht verübeln: Sie möchten ihr Kind in einem Krankenhaus zur Welt bringen, in dem sie bestmögliche Versorgung für Mutter und Baby erwarten können. Und gerade bei diesem besonders sensiblen Thema machen es sich Eltern nicht leicht.

Oftmals wird letztlich buchstäblich aus dem Bauch heraus entschieden. Man hört auf das, was andere Eltern erzählen, die Erfahrungen in einer Klinik gemacht haben. In meinem Bekanntenkreis beispielsweise kenne ich etliche Mütter, die eine Klinik der in ihrer Heimatstadt vorgezogen haben, weil sie über die bedeutend weiter entfernte viel Gutes gehört haben.

Schwierig ist es deshalb, dass im Greizer Krankenhaus die Kinderklinik nun schon seit Monaten geschlossen ist. Geschäftsführer Ralf Delker spricht auf Nachfrage vage davon, dass sie neustrukturiert werde, interne Abstimmungen noch nicht abgeschlossen seien. Wann die Kinderklinik wieder öffnet, ist derzeit unklar.

Diese Tatsache plus die finanzielle Schieflage des Krankenhauses, die dem Ruf der Klinik geschadet hat, verunsichern werdende Eltern. Deshalb verwundert es nicht, wenn sie sich für ein anderes Krankenhaus entscheiden. Gut für die Greizer Klinik ist das auf keinen Fall.