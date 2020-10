Heute ist der Welttag der Buchhandlung. Aus meiner Sicht ein guter Tag. Er steht nicht in den offiziellen Kalendern. Der Feiertag wird auf der Internetseite kuriose-feiertage.de publiziert. Doch es ist ein Tag, der es verdient hat, offiziell zu werden, gibt es doch immerhin schon den Welttag des Buches, den Internationalen Kinderbuchtag, den Tag der Bibliotheken und einige mehr.

Ich glaube, dass jeder von uns schon einmal den Fuß in eine Buchhandlung gesetzt hat. Und wer hat da nicht als erstes den Geruch von frischen Druckerzeugnissen in der Nase und ist überwältigt von der Vielfalt in den Regalen, die einen erst einmal fast erschlägt.

Doch dann hat man das Gefühl, gebremst zu werden. Man kommt runter, beginnt seelenruhig zu stöbern, verliert sich in Raum und Zeit. Man entdeckt stets Neues und Interessantes. Und wenn man dann noch beginnt, mit den Mitarbeitern zu Fachsimpeln, dann kann man sich doch ganz schnell verlieren.

Aber irgendwie ist das nicht schlimm, verlässt man den Laden, hat man ein gutes Gefühl, egal wie viel Zeit verstrichen ist. Es ist toll, dass es Buchhandlungen schaffen, dem Internet Paroli zu bieten. Dass sie es schaffen, zu überleben.

Und das es noch genügend Menschen gibt, die genau wie ich blättern wollen und den Geruch von Druckerzeugnissen lieben.