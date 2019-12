Kommentar: Eine gute Nachricht

Es ist eine gute Nachricht: Das Herrenhaus in Wolfersdorf soll in neuem Glanz erstrahlen. Insbesondere für den darin untergebrachten Kindergarten klingt das vielversprechend. Die Kinder sollen sich in modernem Umfeld noch wohler fühlen als bislang.

Der Haken ist, dass erst noch Fördermittel beschafft werden müssen, damit aus dem Wunsch Realität wird. Denn in Berga sind die Mittel mehr als knapp, Geld von außerhalb muss her. Deswegen wird noch etwas Geduld gefragt sein, bis die ersten Bauarbeiter anrücken. Und Vertrauen in die Bergaer Stadtverwaltung, dass sie die Gelder so schnell wie möglich beschaffen kann. Die Sanierung ist ein Zeichen, dass trotz leerer Kassen nicht nur verwaltet, sondern auch gestaltet werden soll. Auch das ist eine gute Nachricht für die Einwohner in Berga und seinen Ortsteilen. Dass dabei noch ein Kindergarten fit für die Zukunft gemacht wird, ist umso besser.

Ohne hier eine Neiddebatte eröffnen zu wollen: In den anderen Ortsteilen wird man genau registrieren, was sich in Wolfersdorf tut. Bei diversen Einwohnerversammlungen wurde deutlich, dass die Bürger auch dort Investitionen fordern. Dem werden Heinz-Peter Beyer und seine Mitarbeiter gerecht werden müssen. Es gibt also auch eine Herausforderung, die aus der guten Nachricht erwächst.