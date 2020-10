Fährt man auf der Bundesstraße 92 zwischen Greiz und Plauen, kommt man unweigerlich daran vorbei, an der verfallenen Industriebrache in Dölau. Der einstige Sitz von Plasttechnik Greiz. Der Anblick traurig. Zahlreiche zerborstene Fensterscheiben am Hauptgebäude an der Straße. Auf dem dahinterliegenden Areal sieht es nicht besser aus. Auch hier verfallen die Gebäude.

Nun soll mit Hilfe der Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen das Gebiet revitalisiert werden. Das Gelände wird bereinigt und neuvermarktet als Gewerbefläche. Die Lage ist nicht schlecht, direkt an einer Bundesstraße zwischen Thüringen und Sachsen. Für kleine Unternehmen sicherlich von Vorteil. Und auch wenn die momentane Zeit nicht die wirtschaftlich rosigste ist, man darf nicht immer nur schwarz sehen. Und als Stadt braucht man Gewerbe, da muss man auch schauen, dass man potenziellen Interessenten etwas bieten kann. Man sollte optimistisch bleiben, das wird schon klappen. Ähnlich positiv sahen das Projekt ja auch die ein oder anderen Stadtratsmitglieder. Und alle gaben ihr „Ja“.