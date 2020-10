Jetzt kommt mit großen Schritten die Jahreszeit, die nicht immer meins ist. Früh ist es noch dunkel, wenn man das Haus verlässt, abends ist es dunkel, wenn man nach Hause kommt. Und wenn ein Tief über uns hängt, dann wird es gar nicht richtig hell. Die Feuchte kriecht in jede Ritze, man fröstelt.

Wenn hingegen die Sonne scheint und das bunte Laub vor blauem Himmel strahlt, dann kann auch ich der dunklen Jahreszeit etwas abgewinnen. Aber da muss ich jetzt durch.

Zum Glück waren die Nachrichten in dieser Woche nicht ganz so grau. Immerhin konnten wir berichten, dass man einen Göltzschtalradweg schon länger im Auge hat, als manch ein Politiker ahnt, dass eine heruntergekommene Industriebrache in Greiz-Dölau dank Fördermitteln revitalisiert werden soll, und dass die Menschen mit Behinderung endlich in den Vogtlandwerkstätten in Naitschau nach dem Lockdown wieder arbeiten können.

Dort wurde in dieser Woche auch Winfried Borkenhagen, seit 2014 Geschäftsführer, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Mit diesen positiven Beispielen wünsche ich ein schönes Wochenende.