Auch wenn am Sonnabend heraushörbar war, dass sich die Veranstalter vielleicht ein paar mehr Interessierte beim Pendlertag gewünscht hätten, hoffe ich wirklich, dass es eine Fortsetzung geben wird. Denn das Angebot ist sinnvoll.

Die Zeit, in denen viele Bewerber auf eine Stelle kamen ist vorbei, das berichten auch Unternehmen aus dem Landkreis. Für einige ist es schwierig geworden, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Und für dieses ist ein Angebot wie der Pendlertag sicherlich hilfreich. Denn manchmal stehen dem Wunsch, wieder zurück in die Heimat zu kommen, ganz simple Fragen entgegen: Wo gibt es Wohnungen, die ich bezahlen kann? Wo ist der nächste Kindergarten? Welcher Job wäre vielleicht eine Alternative, wenn es mit dem Traumberuf nicht klappt? Diese Fragen kann man nur in langen Gesprächen klären. Genau dazu ist der Pendlertag da.

Natürlich wird er allein nicht ausreichen, um Heimkehrwillige wieder zurückzuholen – allein der Lohn ist ein weiterer Faktor. Aber er ist ein guter Anfang und ein tolles Unterstützungsangebot.