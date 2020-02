Kommentar: Geiz und Namibia eine neue Verbindung?

Hoffnung ist immer etwas schönes. Und ein Hoffnungsschimmer wird immer gern von Journalisten eingefangen, auch wenn manche glauben, wir wären nur an Krach interessiert. Ich nicht, also manchmal auch. Aber positive Nachrichten sind mir lieb.

Donnerstagnachmittag hatte ich so eine schöne Begegnung. An einem langen Tisch saßen Wirtschaftsexperten, der Greizer Ramin Assisi und eine Delegation aus Namibia zusammen und diskutierten über das neue vom Greizer erfundene Entsalzungssystem. Man tat das in Englisch, obwohl der Botschafter, dank seines Großvaters sehr gut Deutsch spricht. Und man war sich einig: Die Anlage soll nach Namibia.

Der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) hatte den Botschafter schon vorab getroffen und hofft mit ihm auf den Erfolg. Aber noch einen anderen Vorschlag hatte das Duo im Blick: Eine Städtepartnerschaft zwischen Greiz und vielleicht Walvis Bay, auch gern Walfischbucht genannt. Warum nicht. Eine Zusammenarbeit wäre möglich in vielen Richtungen, sagt der Bürgermeister. Sich gegenseitig kennenzulernen, Leben und Kultur, bringt Erkenntnisgewinn für alle. Und dann können Namibier nach Greiz kommen und Greizer können nach Namibia fahren. Schulze musste am Donnerstag nach Erfurt fahren. Ob er dort was gelernt hat, werden wir ihn morgen fragen.