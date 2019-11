Kommentar: Licht am Ende des Tunnels

Allzu gut kann ich mich noch an die Einwohnerversammlung in Zeulenroda vor mindestens drei Jahren erinnern, als es darum ging, das Stadtentwicklungskonzept für die kommenden Jahre aufzustellen. Damals stand der Zeulenrodaer Sebastian Hufsky auf und fragte, ob denn die Stadt kein Interesse an ihrer eigenen Geschichte hätte. Er schilderte die katastrophalen Zustände in dem denkmalgeschützten Haus und die Ängste des Stadtarchivars, dass wichtige historische Unterlagen durch Feuchtigkeit Schaden nehmen könnten. Eine positive Folge war die Gründung des Vereins zum Erhalt des Zeulenrodaer Archivs. Mittlerweile wurde es im Haushaltsplan für zwei Jahre aufgenommen. Gebaut wird in zwei Jahresscheiben. Wenn dann am Ende alles so wird, wie das Konzept es vorsieht, dann glaube ich behaupten zu können, dass in der Stadt ein wahres Kleinod geschaffen wird. 330 Jahre städtische Überlieferung mit Stadtratsprotokollen und Finanzüberlieferungen bilden durch ihre Geschlossenheit ein Alleinstellungsmerkmal, heißt es im Exposé des Museums. Ich jedenfalls bin mächtig gespannt auf die Eröffnung.