Kommentar: Locker flockig durch den Tag

Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, unsere Winterdienste würden jedes Jahr aufs Neue vom Wintereinbruch überrascht. Das Chaos am ersten Schneetag kann nur die Folge von schlechter Vorbereitung sein. Doch das ist lediglich eine gefühlte Wahrheit. Die fertigen Tourpläne, Salzvorräte und Schneezäune weißen darauf hin, dass sich bereits vor der ersten Schneeflocke der ein oder andere Gedanke gemacht wird.

Vielmehr ist der erste Schneetag für uns alle ein kleiner Chaostag. Auch man selbst ist dann schließlich noch nicht richtig angekommen in der bizarren Winterwelt. Manch einer geht in Turnschuhen und ohne Mütze aus dem Haus. Und auch das Laufen auf Schnee und Eis ist an den ersten Tagen noch ungelenk und gefährlich.

Ähnlich muss es auch den Bauhofmitarbeitern auf ihrer Tour gehen. Routinen müssen sich erst wieder einspielen. Neue Mitarbeiter eingelernt werden. Die Abstimmung der verschiedenen Akteure funktioniert vielleicht noch nicht einwandfrei. Das ist völlig normal.

Deswegen kann man am ersten verschneiten Tag des Jahres nur an die Besonnenheit der Menschen appellieren. Verspätungen, nasse Strümpfe und etwas Chaos gehören einfach dazu. Da hilft nur: Tempo rausnehmen und wenn die Wut zu groß wird, ist ja genügend Schnee zum Abkühlen da.