Kommentar: Semmeln zu verschenken

Katja Grieser über Schnäppchen-Leser und Wutbürger

Sind Sie schon mal zum Bäcker gegangen, haben fünf Doppelte bestellt und dann Folgendes gesagt? „Nö, bezahlen will ich die aber nicht. Schließlich habe ich Hunger und brauch die Semmeln.“ Uns passiert das mit den Informationen aus Ihrer Region beinahe täglich. Vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook lassen regelmäßig Leute ihren Frust ab, weil sie für die Inhalte bezahlen sollen – also genau wie unsere Leser, die die OTZ jeden Morgen in Papierform beim Frühstück lesen. Das sind doch wichtige Informationen, die ich brauche, jammern dann die Schnäppchen-Leser. Genauso ist es. Wir berichten über das, was vor ihrer Haustür passiert. Und da sind wir mittlerweile fast die Einzigen. Aber das gibt es nun mal nicht für umsonst. Ich jedenfalls würde nicht im Traum auf die Idee kommen, für Waren oder Dienstleistungen, die ich haben will, nichts zu bezahlen.

Dass der Ton gerade bei Facebook rau ist, ist bekannt. Corona hat ihn aber noch verschärft – durch die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen sind wir wohl alle etwas dünnhäutiger geworden. Lokaljournalisten haben dafür ein dickes Fell. Mit Beschimpfungen und Anfeindungen umgehen zu können, ist quasi Teil unserer Jobbeschreibung. Was ich allerdings vor ein paar Tagen lesen musste, hat mich erschüttert. Weil einem Leser etwas nicht gepasst hat, was wir über Corona geschrieben haben, forderte er, dass man uns an die Wand stellen soll. Geht’s noch? Meine Kollegen und ich machen die Nachrichten nicht, sondern berichten darüber. Das ist ein großer Unterschied.

Übrigens: Anders als sonst, werde ich diesen Wochenkommentar ins Internet stellen und dabei ausnahmsweise auf die Bezahlschranke verzichten – damit es die eingangs Angesprochenen auch lesen.