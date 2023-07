Kommentar: Sie prägen das Stadtbild

Fanny Zösmann zur Bewässerung der Bäume

Sie sind Lebensspender, Sauerstoffgeber, Schattenwerfer, Orientierungshilfe, Luftreiniger, Augentrost, Geschichtenerzähler und nicht zuletzt identitätsstiftend. Bäume erfüllen vielfältige Funktionen – sie sind auch Dienstleister für uns Menschen.

Sie verschönern unser Stadtbild, machen Straßen zu Alleen, Plätze zu Parks. Neben ästhetischen und stadtgestalterischen Gesichtspunkten sind sie für das Klima in unseren immer wärmer werdenden Städten unabdingbar. Sie reinigen, kühlen und schützen. Sie führen uns durch die Jahreszeiten in wechselnder Erscheinung und verdecken in ihrer vollen Pracht so manche misslungene Gestaltung.

Es ist daher lobenswert, wenn es sich die Stadtväter zur Aufgabe machen, jene Lebensspender, Giganten der Natur, die mannigfaltigen Lebensraum geben, dabei zu unterstützen, selbst am Leben zu bleiben und dabei zunehmend verstehen, dass Bäume und das gesamte Stadtgrün als Infrastruktur anzunehmen sind. Es steht also jeder Stadt gut, ein gesundes Maß an Haushaltsmitteln auch für jene grüne Infrastruktur einzustellen.