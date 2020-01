Kommentar: Zwischen Freude und Sorge

Die gute Nachricht ist: Es tut sich was rund um den Ferienpark Albersdorf. Nach Jahren des Verfalls gibt es wieder Bewegung in der Sache. Investoren, die sich dem Areal annehmen wollen, sind gerngesehen.

Bleibt die Frage, was diese mit dem Ferienpark vorhaben. Dass der Eigentümer – ein privatwirtschaftliches Unternehmen – die Anlage möglichst gewinnbringend losschlagen will, ist legitim. Da zählt nun einmal das Geld, egal, ob der Ferienpark wieder ein Erholungsziel für Einwohner und Urlauber wird oder dort, von der Öffentlichkeit abgeschirmt, Luxushäuser entstehen.

Eine öffentliche Nutzung könnte nur die Stadt als neuer Eigentümer des Ferienparks gewährleisten. So verlockend dieser Gedanke ist, Berga fehlt es schlicht am Geld. Und solange die Baupläne der in den Startlöchern stehenden Investoren mit Gesetzen und Vorschriften vereinbar sind, bleibt der Einfluss der Stadt auf das Nutzungskonzept begrenzt.

Doch bis weder ein Kaufvertrag unterschrieben, noch die Pläne vorgestellt sind, bleibt vieles Spekulation. Ob die Sorgen begründet sind, dass die Tage des Ferienparks endgültig gezählt sind, wird sich erst dann zeigen. Wünschenswert wäre natürlich, dass der Stausee zu einem touristischen Höhepunkt in der Region wird. Und nicht zu einem Rückzugsort für die, die es sich leisten können.