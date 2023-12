Kommunikation ist alles

Zeulenroda-Triebes Sigmar Spörl empfiehlt den Stadträten, dass sie miteinander reden

Kein leichtes Unterfangen ist das Tropen- und Erlebnisbad Waikiki und das, obwohl die Stadträte in der Vergangenheit bereits ein „Ja“ für die Sanierung gegeben hatten. Doch dann kamen Kostensteigerungen und die Stadträte wurden unruhig und befürchten eine nicht zu bewältigende Kostenflut. Auf jeder Stadtratssitzung, auf der Einwohnerversammlung und überall dort, wo verschiedene Meinungen aufeinander prallen, da wird diskutiert übers Waikiki. Dann jedes Mal einen Konsens zu finden, ist gar nicht so einfach. Stetig gibt es ein Für und Wider. Für den gebürtigen Zeulenrodaer Sigmar Spörl ist es ebenso nicht klar. Er würde bauen, wenn die Gelder bereitgestellt werden können. Er würde aber kein Hotel an die Badewelt bauen, sondern vielmehr eine Unterkunft, die Kinder lockt und das, obwohl das Erlebnisbad als Familienbad betrieben werden soll. Wie gesagt, eine Linie bei zig verschiedenen Meinungen zu finden, ist nicht so einfach. Nur sollte diese eine Linie gefunden werden, damit sich alle endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Ganz gleich, ob die Entscheidung schließlich von allen akzeptiert wird.