Greiz Tobias Schubert zum Haushaltsbeschluss in Greiz

Wenn man an Wirren des Haushaltsbeschlusses im vergangenen Jahr denkt, für den es letztendlich drei Anläufe brauchte, dann verlief die Sitzung am Mittwochabend schon fast harmonisch. Zwar wurde am Ende etwas länger über Kleinigkeiten diskutiert, die Zustimmung zum Zahlenwerk war aber breit, wie sich auch im Abstimmungsergebnis zeigt.