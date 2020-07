Zickra. Das Indie-Folk Duo Myths of a Thistle tritt in Zickra auf.

Konzert im Innenhof des Hofcafés Zickra

In den Innenhof des Hofcafés auf dem Kulturhof Zickra wird am Freitag, 24. Juli, wieder zu einem Konzert eingeladen, für das es noch Karten an der Abendkasse gibt. Ab 20 Uhr spielt das Indie-Folk Duo Myths of a Thistle.

Es vereint Sänger Max König und Songwriter Eric Kroeber. Die Band kommt aus Halle an der Saale und wurde Ende 2018 gegründet. König und Kroeber waren bereits einige Jahre im selben Freundeskreis unterwegs, haben Geschichten voneinander gehört, haben sich aber zufällig nie getroffen. Bis zu einem Abend bei einem Konzert in einem kleinen Veranstaltungsort, wo Kroeber ein paar Lieder gespielt hat. Beide verstanden sich sofort und begannen gegenseitig ihre Projekte zu unterstützen.

Ihre Musik sei beeinflusst von Arctic Monkeys, Lou Reed, Nina Simone, Nick Cave, Bob Dylan, The Last Shadow Puppets, Leonard Cohen, Julian Casablancas, Noel Gallagher und Tom Petty.