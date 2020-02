Greiz. Eine musikalisch-literarische Soirée will Ende Februar an Marlene Dietrich erinnern.

Konzert in der Vogtlandhalle Greiz

Mit einer musikalisch-literarischen Soirée mit der Schauspielerin und Sängerin Cora Chilcott und Volker Jaekel am Klavier soll am Sonntag, 23. Februar, ab 16 Uhr, an die Femme Fatale Marlene Dietrich erinnert werden. Zu hören sein sollen, Anekdoten aus dem Leben der Hollywood-Ikone, die von den berühmtesten Schlagern und Chansons der großen Diva musikalisch umrahmt werden.

Cora Chilcott studierte Schauspiel an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg und absolvierte unter anderem einen Meisterkurs im Fach Chanson bei Gisela May. Sie war von 2001 bis 2014 Schauspielerin am Berliner Ensemble und tourte mit ihren Schauspiel-Soli durch Deutschland und verschiedenste europäische Länder.

Volker Jaekel studierte Klavier, Orgel und Kapellmeister in Halle/Saale, Leipzig, Weimar und Berlin. Konzerttourneen unter anderem mit seiner Band „Space of Colours“ führten ihn quer durch Europa bis nach Übersee. Gemeinsame Auftritte führten sie auf verschiedene Brechtfestivals und zu den Internationalen Thüringer Bachwochen.

Karten gibt es in der Vogtlandhalle Greiz, Telefon: 03661/62 880