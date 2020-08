Konzert mit Rock-Klassikern im Kulturhof Zickra

Zickra. Tino Standhaft und Norman Daßler geben ein Konzert in Zickra.

Zu einer Reise in die Zeit der großen Rock-, Blues-, und Folk-Klassiker wird am Freitag, 28. August, in den Kulturhof Zickra eingeladen. Beginn des Konzerts mit Tino Standhaft und Norman Daßler ist um 20 Uhr im Innenhof vor dem Hofcafé, teilt Falko Martin mit.

Tino Standhaft würde zusammen mit seinem kongenialen Partner Norman Daßler in einer akustischen Variante Songs von Neil Young, Bob Dylan, Eric Clapton und anderen bekannten Künstler spielen. Zudem seien eigene Lieder der beiden Musiker zu hören. Versprochen wird ein Abend in Stimmung und Magie der großen Epoche des Rock’n’Roll.

Karten gibt es an der Abendkasse, Reservierungen seien unter Telefon 0152/08939359 möglich.