Konzertreihe von Jenaer Orchester Capella Jenensis geht online

Greiz. Das Barockorchester Capella Jenensis startet die virtuelle Filmreihe Klingende Thüringer Residenzen. Gedreht wurde auch auf der Heidecksburg.

Das Thüringer Barockorchester Capella Jenensis hat für das Digitalprojekt Klingende Thüringer Residenzen eine virtuelle Konzert-Filmreihe produziert. auch in Greiz wird ein Film mit einer Komposition von Johann Krieger entstehen.

Im Rahmen des Soforthilfeprogramms für freie Orchester und Ensembles entstanden acht Filme. Dafür hat das Ensemble Bundesmittel in Höhe von 81.415 Euro erhalten. Musikalische Schätze der Thüringer Hofkomponisten wurden unter der Produktionsleitung von Gertrud Ohse, Daniela Döhler-Schottstädt und Tillmann Steinhöfel sowie Konzertmeisterin Claudia Mende an deren Wirkungsort eingespielt. Auf der Heidecksburg in Rudolstadt erklingt Philipp Heinrich Erlebachs „Sonata prima“, im Schloss Elisabethenburg zu Meiningen Johann Ludwig Bachs Orchestersuite G-Dur und Werke von Heinrich Schütz und Moritz von Hessen-Kassel auf der Wilhelmsburg in Schmalkalden.

Ab 26. März werden im Wochentakt weitere Musikfilme online gestellt, die auf den Schlössern zu Arnstadt, Dornburg, Sondershausen, Wilhelmsthal bei Eisenach und Altenburg eingespielt wurden. Eine wichtige Quelle stellte das Partiturbuch Ludwig dar, eine Sammlung von Instrumentalstücken, die vom Gothaer Musiker Jakob Ludwig erstellt wurde. Es liefert Informationen über die Musizierpraxis an den Thüringer Fürstenhöfen. Einige Komponisten sind nur in dieser Sammlung vertreten. Ein Großteil der Werke ist nicht auf Aufnahmeträgern hörbar. Anfang Mai werden die nächsten Filme in Greiz und in Weimar gedreht. Die Produktionskosten seien dafür noch nicht gedeckt. Daher bittet die Capella Jenensis um Spenden.

Informationen zum Spendenaufruf unter www.capella-jenensis.de oder telefonisch unter 0173/108 00 60. Videos unter: www.klingende-residenzen.de