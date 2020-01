Kosten für Schrottimmobilien steigen in Greiz weiter

Die Summe, die der Landkreis Greiz für sogenannte Ersatzvornahmen ausgeben musste, ist im Jahr 2019 wieder gestiegen. Das zeigen die Zahlen im Jahresrückblick des Landkreises Greiz. Als Ersatzvornahmen werden Maßnahmen wie Absperrungen oder Abrisse bezeichnet, die vor allem im Zusammenhang mit sogenannten Schrottimmobilien auftreten.

Das Geld, das der Landkreis dafür aufwenden muss, steigt jährlich deutlich. Wurden 2017 noch rund 268.000 Euro benötigt, waren es 2018 schon rund 364.000 Euro. Für 2019 nennt das Landratsamt noch einmal eine deutlich höhere Summe und beziffert die Kosten auf rund 512.000 Euro.

Vor allem für den Abriss von Gebäuden wird jährlich deutlich mehr Geld benötigt. Von 2017 bis Ende 2019 stieg die Summe von rund 221.000 Euro auf rund 393.000 Euro. Mehr als verdreifacht haben sich auch die Kosten für Absperrungen, die von rund 19.000 Euro im Jahr 2017 auf fast 62.000 Euro im Jahr 2019 stiegen.

Rund 46.000 Euro fielen für die Beseitigung von Gefahren an (2017: rund 19.000 Euro, 2018: rund 3000 Euro). Darunter fallen beispielsweise Putzschäden oder die Sicherung oder Beseitigung von Hausteile, die herabzustürzen drohen. Theoretisch kann sich der Landkreis die Gelder von den Eigentümern zurückholen. Allerdings nur dann, wenn sie bekannt sind und kooperieren. Sonst kommt der Steuerzahler dafür auf.

Die Schrottimmobilien in der Kreisstadt machten 2019 gleich mehrfach Schlagzeilen. Besonders in Erinnerung geblieben ist wahrscheinlich die Sperrung der Bundesstraße 92/94. Weil ein Haus einzustürzen drohte, musste die Straße über Wochen gesperrt werden, bis das Gebäude abgerissen wurde. Ebenfalls 2019 musste die Marienstraße in der Greizer Altstadt wegen einer Schrottimmobilie gesperrt werden.

Und nicht zuletzt warten Anwohner und Händler in der Bahnhofsstraße in Greiz schon seit Jahren auf die Aufhebung der Vollsperrung dort. Weil der ehemalige Thüringer Hof und das direkt angrenzende Gebäude baufällig sind, ist seit Mai 2017 kein Durchkommen mehr.