Kosten verschlingen oft Einsparungen

Der Stadtrat von Berga hat in seiner jüngsten Sitzung der 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2014-2023 zugestimmt. Nach wie vor gelingt es der Stadt nicht, die Ausgaben mittels eigener Einnahmen zu decken. Bedarfszuweisungen sind weiter nötig. Die Haushaltssituation bleibt angespannt. Die Maßnahmen, die in der 6. Fortschreibung festgeschrieben sind, wurden im Haushalt 2020 eingearbeitet, erklärt Kämmerin Silvia Kratzsch. Mittels dieser soll die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Berga wiederhergestellt werden.

Ungünstig dafür entwickeln sich jedoch seit Jahren die Personalkosten, die jährlich steigen. Durch die Stadt nicht beeinflussbar, mussten unter anderem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (wie freiwillige Feuerwehr und Abgeordnete) an die Bestimmungen der Thüringer Kommunalordnung angepasst werden. Und auch im Bereich der Kindertagesbetreuung erhöhen sich die Personalkosten nicht unerheblich. Grund hierfür ist der im Thüringer Kindertagesstättengesetz festgelegte Betreuungsschlüssel.

Zu den freiwilligen Leistungen der Stadt Berga, die in Summe nicht mehr als zwei Prozent der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes betragen dürfen, wenn sich eine Stadt in der Haushaltskonsolidierung befindet, gehören unter anderem Mitgliedsbeiträge zu Vereinen, Kosten zur Unterhaltung einer Bibliothek, Bundesfreiwilligendienst, Jugendclub und Sportförderung, Forstwirtschaft als auch kulturelle, kommunale Einrichtungen. Bei den kommunalen Objekten hat die Stadt wie auch im Vorjahr die nichtprivate Nutzung zum Beispiel für Wahlen, Ortsteilräte und Einwohnerversammlungen berücksichtigt und entsprechend angepasst. Die Stadt Berga plant für 2020 freiwillige Ausgaben in Höhe von 198.122 Euro.