Der Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH ist im dritten Anlauf die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt worden.

Bereits im März und im Juni stand die Vorlage im Kreistag auf der Tagesordnung. Im März war die Entlastung mit 20 Nein- bei 19 Ja-Stimmen nicht erteilt worden. Auch im Juni erhielt sie keine Mehrheit (24 Nein- bei 20 Ja-Stimmen). Am Dienstagabend wurde die Entlastung mit 27 Ja-Stimmen erteilt. 15 Nein-Stimmen gab es aus der Linken-Fraktion, der Fraktion Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit/Bürgerinitiative für sozialverträgliche Abgaben und Leistungsgerechtigkeit in Zeulenroda und Umgebung/Grüne und Teilen der AfD-Fraktion. Zuvor war in einem rund einstündigen nichtöffentlichen Teil der Stand der Krankenhaussanierung vorgestellt worden.

Mit 25 Ja- bei 15 Nein-Stimmen – die Ablehnung kam aus den selben Fraktionen wie zuvor – wurden der Aufsichtsrat der beiden Krankenhäuser und des MVZ für 2019 entlastet. Die unterschiedliche Stimmenanzahl zur vorherigen Abstimmung ist dadurch begründet, dass mehr Personen wegen der Beteiligung im Aufsichtsrat nicht teilnahmen.

Zudem gehen aus den Vorlagen die Höhe der Verluste der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH für die Jahre 2018 und 2019 hervor, über die diese Zeitung schon berichtet hatte. So schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Fehlbetrag von rund 2,5 Millionen Euro ab, das Geschäftsjahr 2019 mit einem von rund 2,4 Millionen Euro. Der ganze Konzern wies 2019 sogar einen Fehlbetrag von rund 2,9 Millionen Euro auf. Dies hatte zu den finanziellen Schwierigkeiten geführt, die die derzeitige Sanierung bedingten.

Eine Höchstanzahl, wie oft eine Vorlage im Kreistag vorgelegt werden kann, nachdem sie abgelehnt wurde, gibt es nicht. Es gilt lediglich eine Drei-Monats-Frist, die zwischen den Anträgen vergehen muss. Der Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH besteht derzeit aus der Vorsitzenden Martina Schweinsburg sowie Christian Tischner, Heinz Klügel (alle CDU), Gottfried Wühr (vorgeschlagen von der CDU-Fraktion), Andreas Hemmann (parteilos, SPD-Fraktion) und Robby Schlund (AfD). Die Besetzung ist identisch mit dem Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH und dem des MVZ – Poliklinik Greiz.