Krankenhaus Greiz öffnet seine Türen

Greiz. Nicht nur der Puppendoktor ist am 23. September für eine etwas andere „Sprechstunde“ im Haus.

Jede Menge Informationen, aber auch Geselligkeit und Unterhaltung sowie Spiel und Spaß sollen die Besucher beim Tag der offenen Tür im Krankenhaus Greiz am Samstag, 23. September, zwischen 10 und 15 Uhr erwarten.

Schwerpunkte des Tages seien unter anderem die Alters- und Schmerzmedizin, heißt es in der Ankündigung. Die Kliniken und Fachbereiche des Hauses wollen informieren und ihre Leistungsangebote an Informationsständen und mit verschiedenen Vorträgen präsentieren. Vor Ort sind auch regionale Pflegeheime und Sanitätshäuser aus Thüringen und Sachsen.

Nach der Eröffnung sind Vorträge der Chefärzte vorgesehen – von gesunder Ernährung über „Moderne Operationstechniken in der Knie- und Hüftendoprothetik“ bis zu „Narkose im Alter – Nebenwirkungen und Risiken“. Ab 14 Uhr will der aus dem Fernsehen bekannte Arzt Carsten Lekutat über „Gesundheit für Faule – mit natürlichem Biohacking gezielt zu mehr Wohlbefinden“ reden. Parallel gibt es Vorträge rund um die „Entwicklungen in der Pflege“ und mehr.

Daneben wartet ein buntes Programm mit Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten, XXL-Organmodellen, der Vorstellung anderer Einrichtungen, einer Hüpfburg sowie Bastel- und Malaktionen, dem Puppendoktor und mehr.