Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krankenhaus muss bleiben

Ralf Delker muss es nun richten. Er muss die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, die zuletzt Fehlbeträge in Millionenhöhe aufwies, wieder auf gesunde Beine stellen. Keine leichte Aufgabe.

Ob ihm das gelingt, kann im Moment niemand sagen. Seine Erfahrungen sprechen aber für ihn. Zudem hat er die Situation schon bei einem Workshop im Krankenhaus analysiert, ist also bereits mit den Zahlen vertraut. Dennoch sollte man nun nicht erwarten, dass Delker sofort auf alles eine Antwort parat hat. Die finanzielle Schieflage, in die die Gesellschaft geraten ist, wird sich nicht über Nacht beheben lassen. Das Sanierungskonzept soll bis Ende Januar stehen, erst dann wird man sagen können, ob und wo der Rotstift angesetzt wird. Und da die Entscheidung keine einfache sein wird, braucht sie Zeit.

Die wichtigste Nachricht für die Greizer und die Menschen aus der Umgebung sollte aber sein, dass ihre Nahversorgung gesichert ist. Im Krankenhaus arbeitet man weiter, wie es die Patienten gewohnt sind. Und nach allem, was man im Moment sagen kann, wird das auch in Zukunft so bleiben. An diesem Ziel muss mit allen Kräften gearbeitet werden. Nichts wäre schlimmer für die Region, wenn es das Krankenhaus nicht mehr gebe. Neben der Nahversorgung wären hunderte Arbeitsplätze bedroht. Dazu darf es nicht kommen.