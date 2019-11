Kreativmarkt in Greiz verbindet Generationen

Die Organisatoren des Kreativmarktes im 10arium konnten am Ende ihrer Veranstaltung wirklich zufrieden sein. Noch einmal mehr Besucher als bei der Premiere des Marktes fanden ihren Weg in die Naumannstraße und stöberten in den selbst gemachten Dingen der 24 Kreativen aus Greiz und Umgebung. Von Töpferkunst über Stücke im Holzdesign bis hin zu Nähwaren konnten die Besucher bestaunen und erwerben. Das Besondere des Marktes, es handelte sich bei den Anbietern ausschließlich um Hobby-Künstler und nicht um hauptberuflich Tätige.

Das sei auch das Konzept des Kreativmarktes, erklärte die Organisatorin vom Greizer Thearter-Verein Sabine Thüshaus. „Es gibt in Greiz und Umgebung so viele Menschen, die basteln, nähen, stricken, häkeln oder sich anderweitig kreativ betätigen“, erklärte sie. Denen wolle man eine Plattform bieten, auf der sie sich präsentieren können. Schließlich habe nicht jede Gruppe oder jeder Kreative gleich eine eigene Internetseite. Deswegen freue man sich auch, dass die Greizer den Markt so gut angenommen hätten. „Es zeigt, dass der Greizer sehr wohl an kulturellen Dingen interessiert ist“, war Thüshaus stolz.

Auch bei den Ausstellern habe man keine Probleme gehabt, genug für den Markt zu finden. Im Gegenteil: Die, welche beim ersten Kreativmarkt dabei gewesen waren, hätten gleich wieder mitgemacht. Am Ende habe man aus Platzgründen gar nicht allen einen Stand zuweisen können.

Doch auch noch ein anderer Gedanke habe bei der Organisation des Marktes eine Rolle gespielt: der der Begegnungsstätte im 10arium. Ziel sei es auch, dass die Generationen zusammenkämen und sei es nur, um den Markt zu genießen und vielleicht einen Kaffee zu trinken. Das gelte natürlich sowohl für die Besucher als auch für die Aussteller. Dieser Gedanke gilt nicht nur für den Kreativmarkt, sondern für alle Veranstaltungen im 10arium. Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Bastelbar, die am 1. Dezember von 14 bis 17 Uhr stattfindet und mit der man vor allem die Jüngsten ansprechen will. Egal ob Pappengelchen, Weihnachtsbaumschmuck oder winterliche Lampions – jeder der kleinen Besucher kann seiner Kreativität und Bastelfreude freien Lauf lassen.

Zeitgleich mit dem Kreativmarkt präsentierte sich auch der Verein Viel Farbe im Grau in seinen Räumlichkeiten im 10arium und veranstaltete ein Nähcafé. Auch dabei zeigten sich die Veranstalter am Ende glücklich über die Besucherzahlen, viele Gäste hätten den Markt genutzt, um sich auch einmal in den Vereinsräumen umzusehen.

Einen nächsten Kreativmarkt soll es auf jeden Fall geben, sagte Thüshaus. Die Fortsetzung sei für den April im nächsten Jahr fest eingeplant.