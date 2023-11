Für Falk Fritzsche und Martina Slansky vom Verein Winkelmannsches Haus in Zeulenroda-Triebes ist das Vereinsgebäude en Miniatur eine pure Freude. Das alte Wohnhaus wurde in Blockbauweise errichtet und gehört zu den letzten erhaltenen Gebäuden seiner Art in der ostthüringer Region. Im Hintergrund ist Gisbert Voigt vom Heimatverein Langenwolschendorf, der die Türme für die Vereinsräume bekommt.