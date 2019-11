Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis verlangt mehr Umlagen

Greiz. Im Jugendhilfeausschuss des Landkreises Greiz wurde der Nachtragshaushalt für die Jahr 2019 und 2020 vorgestellt. Dabei sorgte vor allem die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage im Vorfeld für Unmut in einigen Kommunen, die mehr Geld an den Kreis abtreten müssen.

So steigt die Kreisumlage im Nachtragshaushalt von 31,79 Millionen um 2,1 Millionen auf 33,89 Millionen Euro. Die Schulumlage wird um 34.000 Euro erhöht. Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage wird im Nachtragshaushalt allerdings nicht verändert.

Gemeinden nehmen mehr Geld ein

Der Landkreis argumentiert für eine Erhöhung der Kreisumlage damit, dass schließlich auch die Einnahme der Gemeinden seit Jahren steigen würden. Tatsächlich haben sich die Einnahmen der Gemeinden im Kreis in den letzten sechs Jahren von 76,5 Millionen auf 97,8 Millionen erhöht. Das entspricht einem Plus von 21,3 Millionen. „Das ist eine Milchmädchenrechnung, die den wahren Zustand der Gemeinden missachtet. Diese haben vielerorts jetzt schon kein Geld mehr. Schließlich haben sie ja auch Ausgaben zu verzeichnen und Investitionen zu tätigen. Und jetzt kommt der Kreis und will im laufenden Haushaltsjahr mehr Umlagen haben“, sagt der Kreistagsabgeordnete Jens Geißler von der Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit (IWA). Die Erhöhung der Kreisumlage treffe viele Haushaltspläne empfindlich. Vor allem jene von Gemeinden, die derzeit in der Haushaltssicherung sind.

Die Anhörung der Gemeinden und Städte vor der Festsetzung der Umlagen habe allerdings ergeben, „dass diese liquide sind“, so Kämmerin des Kreises Marion Becker. Schließlich habe nur eine Gemeinde einen Kassenkredit in Anspruch nehmen müssen. In dieser Anhörung haben aber auch 21 Gemeinden angegeben, im Jahr 2019 keine freie Finanzspitze zu haben. In acht Gemeinden ist keine Leistung freiwilliger Aufgaben möglich und in 37 Gemeinden liegen diese Leistungen unter fünf Prozent des Haushaltsvolumens. Zu freiwilligen Leistungen zählen Aufgaben wie Kultureinrichtungen, Beratungs- oder Freizeitangebote. Gemeinden, die in der Haushaltssicherung sind, müssen hier den Rotstift ansetzen.

„Es ist ein Teufelskreis. Diese Leistungen sind Argumente, die einen Ort lebenswert machen“, sagt Geißler. Gemeinden in der Haushaltssicherung könnten in einen Strudel geraten, wonach wegen fehlender Angebote noch mehr Menschen fortziehen und so noch weniger Einnahmen erzielt werden.

Freiwillige Leistungen werden zuerst gekürzt

Auch Becker sagt, dass Gemeinden in der Haushaltssicherung die Erhöhung mitunter treffe. Doch man müsse auch betrachten, dass der Landkreis Greiz im Ostthüringer Raum die kleinsten Sätze bei der Kreis- und Schulumlage aufweist. Der Kreis liegt bei den Hebesätzen hinter den Landkreisen Altenburger Land, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Saale-Holzland.

Außerdem hätte man gerne die Umlagen gesenkt, doch die Erhöhung der Freibeträge bei der Sozialhilfe und den Teilhabeleistungen belasten den Haushalt allein mit 2,18 Millionen Euro. Mehrausgaben bei der Hilfe zur Pflege und eine sinkende Gewinnausschüttung der Sparkasse kommen hinzu. Die Mehrbelastungen betragen im Verwaltungshaushalt 4,9 Millionen Euro.