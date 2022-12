Seit vielen Jahren organisiert die Kreismusikschule in Greiz einmal im Jahr einen Hausmusikabend.

Kreismusikschule in Greiz pflegt die Tradition der Hausmusik

Greiz. Am 20. Januar 2023 lädt die Kreismusikschule Bernhard Stavenhagen in Greiz zu einem Hausmusikabend ein. Die Veranstaltung ist offen für alle Musikfreunde.

Der 22. November ist in jedem Jahr der Tag der Hausmusik. Gleichzeitig wird an diesem Tag der heiligen Cecilia von Rom, Schutzpatronin der Kirchen- und Hausmusik gedacht. Seit vielen Jahren richtet die Kreismusikschule Bernhard Stavenhagen in Greiz einmal im Jahr einen Hausmusikabend aus, der diese Tradition pflegt, nächster Termin ist der 20. Januar 2023.

Wer macht heutzutage eigentlich noch Hausmusik?

Hausmusik in heutigen Zeiten? Klingt altmodisch. Wer macht das denn noch, in dieser modernen Zeit mit Youtube, Streaming, Facebook, Social Media und sonstiger medialer Reizüberflutung? Wenige. Aber es gibt sie noch: Menschen, die in ihrer Freizeit musizieren und dieses Hobby mit anderen teilen.

Musik zu hören, zu konsumieren ist schön. Aber selbst Musik zu machen, wenn auch vielleicht unprofessionell, mit bescheidenen Mitteln und eingeschränkten Fähigkeiten, macht richtig Spaß, macht glücklich, gibt Kraft und bietet einen schönen Ausgleich zum alltäglichen Stress.

Musikalischer Abend ist dieses Mal offen für alle

Bisher wirkten meist Musikschulkinder zusammen mit ihren ebenfalls musizierenden Geschwistern, Eltern, Großeltern oder Freunden mit. In der nächsten Auflage des Hausmusikabends solle all jenen, die gerne in Familie, im Freundeskreis, in einer Band, im Volksmusik- oder Kirchenmusikensemble, vokal oder instrumental musikalisch aktiv sind, die Möglichkeit gegeben werden, unter gleichgesinnten Musikfreunden ihre Darbietungen völlig wertungsfrei vorzustellen.

Man könne sich kennen lernen, Kontakte knüpfen und in den Austausch treten, vielleicht den musikalischen Horizont erweitern oder neue Zusammenspielvarianten entdecken.

Hausmusikabend am Freitag, 20. Januar, 19 Uhr, Unteres Schloss in Greiz. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter Telefon 03661/21 16 dafür an.