Kreissportjugend Greiz: Digitale Schnitzeljagd in Osterferien

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Auch dieses Jahr planten die Jugendsportkoordinatoren vom Kreissportbund Verena Zimmermann, Katja Hahn und Daniel Kulhanek zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche.

Da aufgrund der Entwicklung des Coronageschehens für die Osterferien keine Durchführung der geplanten und ausgebuchten Freizeit im Schullandheim Wellsdorf mit dem Thema „Tier, Umwelt und Natur“ möglich ist, stellten die Jugendsportkoordinatoren in den Sozialräumen auf das Programm „coronatauglich“ um.

Als Angebot für Familien gedacht, können Interessierte mit einer digitalen Schnitzeljagd auf Spurensuche an verschiedenen Orten des Landkreises Greiz gehen. Dabei können sie einerseits die tolle Landschaft des Landkreises wandernd erkunden und zudem das Wissen über Sport und Natur testen oder gar erweitern.

Erlebnis- und lehrreiche Expedition

In Weida lädt die Kreissportjugend Greiz auf eine erlebnis- aber auch lehrreiche Expedition um die Aumatalsperre Weida mit Aufgaben und Fragen rund um die Themen Sport, Jugend und Natur ein. Start ist auf dem Parkplatz des Freibades Weida. Ein Greizer Wander-Sportquiz testet das Wissen über Greizer Sportpersönlichkeiten und Sportstätten. Auf einer Wanderung, beginnend an der Greizer Radrennbahn am Hirschteich, bis hin zum Greizer Tempelwald müssen Fragen rund um den Greizer Sport beantwortet werden. Ja. Die Stadt hat sogar Olympiasieger und Weltmeister hervorgebracht. Die Zeulenroda-Triebeser Wanderroute führt, beginnend von Weißendorf aus, ins Weidatal. Eine Strecke, verbunden mit witzigen Fragen und Aufgaben rund um die Natur und den Sport wartet auf die Teilnehmer.

Die Teilnehmer benötigen die kostenlose Actionbound-App. Unter www.kreissportbund-greiz.de und der Facebookseite des Kreissportbundes Greiz kann man sich die Daten über ein QR Code herunterladen.