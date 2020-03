Kreistag befreit Geschäftsführer vom Paragraf 181

Unter den Beschlüssen, die der Kreistag Greiz bei der jüngsten Sitzung zur Kreiskrankenhaus Greiz GmbH fasste, war auch der, den Geschäftsführer Ralf Delker von den Beschränkungen des Paragrafen 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu befreien.

Der Paragraf 181 will verhindern, dass Geschäftsführer, die mehreren Gesellschaften vorstehen, mit sich im eigenen Namen Geschäfte machen können, also zum Beispiel Verträge zwischen zwei Gesellschaften abschließen. Anwendung findet er bei Delker, weil er Geschäftsführer der Muttergesellschaft, Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, als auch der Tochter, Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH, ist.

Auf Vorschlag der Fraktion FPD/Pro Kommune/Freie Wähler war im Ältestenrat eine Einschränkung besprochen wurde, wie Dirk Bergner (FDP) erläuterte. So soll die Befreiung nur für Geschäfte innerhalb des Krankenhauskonzerns gelten, weil Delker noch Geschäftsführer in einer Firma sei, in der Landkreis nicht Gesellschaft sei, also auch keine Kontrolle habe.

In die Kritik geraten war die Befreiung in den vergangenen Jahren mit Bezug auf den ehemaligen Geschäftsführer der Greizer Nahverkehrsfirmen RVG und PRG. Manche Kreistagsmitglieder hatten darin den Grund gesehen, warum es zu den Betrugsfällen kommen konnte. Das will man mit der Einschränkung verhindern.