Kreistag Greiz stimmt gegen neue Geschäftsordnung

Gleich zwei Fraktionen des Greizer Kreistages hatten für die jüngste Sitzung Anträge vorbereitet, um dessen Geschäftsordnung umzuschreiben. Sowohl die Fraktion Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit (IWA)/Bürgerinitiative für sozialverträgliche Abgaben und Leistungsgerechtigkeit in Zeulenroda-Triebes und Umgebung (BIZ)/Grüne wollten sie ändern und das aus einem ähnlichen Grund.

Seit der Wahl des neuen Kreistages und der Verteilung der Sitze ist in den Ausschüssen und Aufsichtsräten kein Mitglied der Linken mehr vertreten. Die IWA/BIZ/Grüne-Fraktion wiederum hat in keinem der Aufsichtsräte einen Sitz. Ein Grund dafür ist auch eine Fraktionsgemeinschaft der FPD/Pro Kommune mit der SPD, die durch diesen Zusammenschluss in den Ausschüssen und Aufsichtsräten sitzt.

Die Mitglieder der Linken schlugen nun vor, die Mitgliederzahlen in den Ausschüssen wieder auf sechs plus Landrätin zu ändern, wie es bis 2009 der Fall gewesen sei. Seit 1990 sei im Landkreis Greiz noch nie eine Fraktion nicht in den Ausschüssen gewesen, in anderen Landkreisen habe man die Zahl der Sitze schon erhöht, „um den verfassungsrechtlichen Geboten von Gleichheitssatz und Minderheitenschutz Rechnung zu tragen“, wie es im Antrag erläutert wird.

IWA/BIZ/Grüne wollten hingegen die Besetzung der Aufsichtsräte ändern und deren Mitglieder anhand der Stärkeverhältnisse der im Kreistag vertretenen Fraktionen nach dem Verfahren Hare-Niemeyer berufen. „Jeder Kreistag sollte sich eine neue Geschäftsordnung geben“, begründete Fraktionschef Jens Geißler. Es sei ein Frage des Anstandes und der Demokratie, für jede Fraktion einen Platz in den Aufsichtsräten zu haben.

Keiner der beiden Anträge fand Zustimmung und wurde mit großer Mehrheit aus den Reihen der CDU und AfD abgelehnt. Das gleiche galt für den IWA/BIZ/Grünen-Vorschlag, den Ausschuss Wirtschaft und Verkehr um den Punkt Umwelt zu ergänzen. Die Umwelt sei keine Aufgabe Kreistages, so die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), er habe keine Befassungskompetenz.