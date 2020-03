Kreistag stimmt über Investitionspauschale ab

Nach einem Gesetzentwurf der Linken, SPD und Grünen in Thüringen sollen die Thüringer Kommunen von 2020 bis 2024 insgesamt 568 Millionen Euro für Investitionen erhalten. CDU und FDP haben ähnliches vor. Wer wie viel erhält, richtet sich nach der Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2017. Für den Landkreis Greiz würde das zusätzliche Mittel von rund 3,4 Millionen Euro bedeuten.

Um diese Mittel schnellstmöglich für Investitionen einsetzen zu können, wenn der Entwurf zum Gesetz werden sollte, lag den Kreistagsmitgliedern bei der Sitzung in Weida eine Vorlage vor, nach der das Geld zur Sicherstellung der Finanzierung von bereits beschlossenen Investitionen ausgeben werden soll. In einem zweiten Punkt sollten die Kreisräte zustimmen, eine erste Tranche im Jahr 2020 als über- beziehungsweise außerplanmäßige einzuplanen. Beide Punkte fanden Zustimmung.

Verteilt werden soll das Geld nun auf vier Vorhaben, die mehr Geld benötigen, als im Haushaltsplan eingestellt waren. Das betrifft zu einen die Hochbaumaßnahme Grundschule Pohlitz (Campus Grundschule/Regelschule Pohlitz). Nach der Schließung der ehemaligen Grundschule am Zaschberg sollen die beiden Einrichtungen am Standort der Regelschule zusammengelegt werden. Eingestellt waren dafür 750.000 Euro. Nach der konkretisierten Planung ist jedoch nun die doppelte Summe nötig, weil unter anderem sechs neue Klassenräume entstehen müssen, die in einem neuen Anbau unterkommen sollen.

310.000 Euro mehr sollen für eine Maßnahme am Landratsamt Haus 2 (Dr. Scheube-Straße) eingesetzt werden. Durch Feuchtigkeit aus dem Untergrund war es dort zu starker Geruchsbelästigung gekommen, was nun mit dem Neuaufbau des Fußbodens behoben werden soll. Zudem soll der Heizkessel erneuert werden.

Für die Fertigstellung der Baumaßnahme an der Berufsschule Greiz-Zeulenroda sollen 350.000 Euro überplanmäßig eingesetzt werden. „Aufgrund der schlechten Bausubstanz sind eine Vielzahl im Vorfeld nicht absehbarer und zusätzlicher Ertüchtigungen und Maßnahmen notwendig“, heißt es zur Begründung.

100.000 Euro aus der Investitionspauschale sollen für die Planung einer dringend notwendigen Dachreparatur am Ulf-Merbold-Gymnasium eingesetzt werden. Die Maßnahme soll 2021 beginnen, bisher ließ der finanzielle Spielraum eine Planung allerdings nicht zu.

Die beschlossenen Investitionsmaßnahmen sollen aber nur gelten, wenn die zusätzlichen Fördermittel auch kommen.