Krimilesung in Greiz

Am Freitag, 20. Dezember, soll es im 10arium in der Naumannstraße in Greiz spannend werden, wenn gleich zwei Autoren zu einer kriminologischen Lesung laden. Ab 19.30 Uhr sind unter der Überschrift „Lesbar“ all jene Freunde der Literatur willkommen, die es gerne aufregend haben.

Mit Stefan B. Meyer und David Gray sitzen zwei Krimiautoren auf der Kleinkunstbühne, die ganz unterschiedliche Arten von Kriminalromanen vorstellen. Während der gebürtige Erfurter Meyer in seinem spannenden Leipzig-Krimi „Im falschen Revier“ Korruption und Mord unter Beamten und Baulöwen der Nachwendezeit aufs Korn nimmt, entführt der Leipziger Gray mit seiner Lesung aus „Sherlock Holmes & Das Grab der Molly Maguire“ die Zuhörer ins nebelige London des späten 19. Jahrhunderts. Hier bekommt es der Meisterdetektiv mit einem gefährlichen Gegner zu tun, der sich offenbar den berüchtigten Serienkiller Jack the Ripper zum Vorbild genommen hat.

Wer schon immer einmal wissen wollte, ob sich Verbrechen wirklich lohnt, den heißen die beiden Literaten zu einem spannenden Abend mit Mord willkommen.

Tickets gibt es ab sieben Euro (ermäßigt ab fünf Euro) zuzüglich Gebühren beim Feierabend Entspannbar im 10arium, zu den Öffnungszeiten in der Tourist-Information Greiz, rund um die Uhr im Ticketshop unter 10arium.tickettoaster.de sowie bei Verfügbarkeit an der Abendkasse.