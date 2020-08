Pfarrer Christian Colditz stellt die künftigen Erstklässler in der Stadtkirche in Greiz vor: Lotta, Kim, Emma, Florian und Sophie (von links).

Greiz. Die Schulanfänger der Gemeinde wurden am Sonntag in der Greizer Stadtkirche gesegnet. Für Pfarrer Michael Riedel war es indes ein Abschied.

Künftige Schulkinder erhalten in Greiz ihren Segen

Begrüßt und gesegnet wurden am Sonntagnachmittag in der Stadtkirche in Greiz die Schulanfänger der Gemeinde. Superintendent Andreas Görbert begrüßte die Anwesenden und sieben Mitarbeiter der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Greiz, die auch gekommen waren, um im zweiten Teil des Gottesdienstes Pfarrer Michael Riedel zu verabschieden.