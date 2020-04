Kultur am Fenster für Senioren in Greiz

Klangvolle Abwechslung in Zeiten von Corona und darüber hinaus: Der Greizer Theaterherbst startete am Freitag seine Reihe „Kultur am Fenster“, in der den Bewohner von Greizer Seniorenresidenzen kleine kulturelle Aktionen präsentiert werden. Das Bild zeigt die erste Lesung mit Musik vor dem Haus an der Schlossbrücke.