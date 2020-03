Kultur muss man sich kosten lassen

Kultur kostet. Es ist kein Geheimnis, dass fast jede kulturelle Veranstaltung oder Einrichtung quersubventioniert werden muss.

Letztendlich sind Fördergelder Steuermittel. Ein Greizer könnte also mit etwas Berechtigung fragen, warum er denn Geld an die Musikschule geben soll, wenn dort keines seiner Kinder unterrichtet wird und er auch nicht vorhat, zum Stavenhagenwettbewerb zu gehen.

Doch das wäre zu kurz gegriffen. Kultur ist nicht nur Unterhaltung sondern auch identitätsstiftend. Was wäre Bad Köstritz ohne sein Heinrich-Schütz-Fest, was die kleinen Orte ohne ihre Jubiläumsfeste, für die sie zumeist auch auf Fördermittel angewiesen sind?

Dazu kommt, dass diese sowieso mit jedem Jahr weniger werden. Die Stavenhagen-Musikschule beispielsweise erhielt laut der Beschlussvorlage 2010 noch 5000 Euro an Fördermitteln für ihren Wettbewerb, inzwischen ist es noch ein Fünftel. In den Zeiten eng gestrickter Haushalte ist es zumeist die Kultur, an der zuerst gespart wird. Das gilt für den Landkreis, wie für das Land und den Bund.

Natürlich gilt es abzuwägen. Marode Schulen und Straßen will ich genauso wenig wie kulturell tote Orte. Die Balance ist schwierig. Doch ganz vernachlässigen sollte man die Kultur nicht. Denn wenn eine Veranstaltung ersteinmal gestorben ist, wird sie nur schwer wiederbelebt.