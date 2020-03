Zickra. Im Kulturhof Zickra arbeitet man am Programm nach der Corona-Zwangspause. Bis April ist vorerst alles abgesagt. Auch das Hofcafé ist zu.

Kulturhof Zickra: Vorsorge für die Zeit nach der Krise

Eigentlich war alles vorbereitet: Die Plakate und Banner aufgehangen, der Ticketverkauf gestartet, viel Aufwand und Geld in Werbung investiert. Der Tag der offenen Töpferei am vergangenen Wochenende sollte der Startschuss für die Saison auf dem Kulturhof und im Hofcafé in Zickra werden, erzählt Falko Martin, der das Hofcafé betreibt und für das Kulturprogramm außerhalb der Märkte zuständig ist. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Doch dann kam der Corona-Virus und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens und nachdem schon bei der Saisoneröffnung etliche Gäste lieber zuhause blieben, steht man nun vor unsicheren Zeiten. Auch wenn Martin viel Verständnis für die getroffenen Maßnahmen habe, wie er sagt, musste einiges geändert werden. Das Zöllner-Trio Foto: Agentur Ein erster Schritt steht schon fest, zumal die behördlichen Anordnungen nichts anderes zuließen: Vorerst bis Ostern bleibt das Hofcafé zu, alle Veranstaltungen sind abgesagt. Das betrifft das eigentlich für Sonnabend geplante Konzert mit Christian Haase genauso wie die Veranstaltungen mit Nadine Fingerhut, Standard Crow Behavior und Andreas Kümmert. Letzteres wolle man unbedingt nachholen und suche derzeit nach einem Ausweichtermin, was sich angesichts der unklaren Lage derzeit aber als schwierig herausstelle. An einer Lösung für die Menschen, die Tickets im Vorverkauf erwarben, arbeite man derzeit, sagt Martin. Entweder wolle man versuchen, dass sie ihre Gültigkeit für einen Nachholtermin behalten oder dass man sie zurückgeben kann. Sein Wunsch wäre aber, dass die Menschen die Tickets einfach behielten, sagt er. Denn die Künstlerbranche ist derzeit schwerer von der Corona-Krise betroffen, als andere Berufszweige. Auf dem Kulturhof beispielsweise lebt man fast ausschließlich von den Einnahmen aus den Veranstaltungen, Märkten und dem Café. Sie brechen nun von heute auf morgen komplett weg – ein Konzert kann nicht per Online-Handel verschickt werden, ein Livestream im Internet ist angesichts des stockenden Breitbandausbaus nicht ohne weiteres möglich, zumal dafür auch erneut einiges Geld in Technik gesteckt werden müsste. Musiker sind, wie andere Künstler auch, oft freischaffend und seitdem die CD-Käufe immer stärker einbrechen, auf das Geld aus den Konzerten angewiesen. Auf die wenigen Musiker, die durch Radio oder Fernsehen zu Stars wurden, kommen viele kleinere Bands oder Einzelkünstler in kleineren Genre, die ihr tägliches Brot durch ihre Musik verdienen müssen. Außerdem hängen weitere Partner daran, etwa Agenturen, Licht- und Tontechniker oder eben die Veranstalter. Bell, Book & Candle Foto: Agentur Deswegen verweist Falko Martin auf die Aktion #AktionTicketbehalten, eine gemeinsame Initiative der führenden Konzertagenturen im Bereich Folk und Weltmusik in Deutschland. Durch sie werden die Menschen gebeten, ihre bereits gekauften Tickets nicht zurückzugeben, sondern das Geld zu spenden. Damit es die Kulturzentren nicht bankrott seien, wenn die Krise im Herbst hoffentlich zu Ende ist und Bands auch dann noch Musik machen können und nicht aufhören mussten, wie die Organisatoren schreiben. Zudem könne dies gerade jetzt eine Absicherung sein, damit die Konzertausfälle genutzt werden könnten, um beispielsweise an neuer Musik zu arbeiten. Denn mindestens so schwer wie die aktuelle Krise, wiege auch die Sorge um die Zukunft danach. Meine Meinung Geplante Konzerttermine nach der Zwangspause: 24. April: Weiherer – Im Prinzip aus Protest 15. Mai: Dead Man’s Hand – Irish Folk 1. Juni: Felix Meyer Trio 5. Juni: Coffee or not 12. Juni: Die Zöllner im Trio Infernale 27. Juni: „Lange Sommernacht“ mit Tempi Passati 24. Juli: Myths of a Thistle - Indie-Folk-Duo 21. August: Wilhelm 28. August: Tino Standhaft & Norman Daßler 4. September: The Aberlour’s – Celtic Folk’n’Beat 25. September: Oli Munz & Band 2. Oktober: Bell, Book & Candle 30. Oktober: Tim O`Shea & Friends 26. Dezember: Erik Manouz Duo