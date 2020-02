Kunden und Stadt gefordert fürs Bleiben in Greiz

„Die Kunden fragen uns, ob auch wir schließen“, berichtet Erik Eichelkraut von Spiel- & Schreibwaren Eichelkraut in Greiz. Hintergrund für diese Reaktion ist unser Bericht über die Schließung des Spar-Marktes in der Altstadtgalerie zu Ende Juni. „Nein“, betont Eichelkraut. „Wir bleiben gern in Greiz, wenn uns die Kunden und die Stadt in der Innenstadt haben möchten.“ Aber der Inhaber verweist auch darauf, dass das Geschäft für Händler und Gastronomen attraktiv bleiben müsse.

Speziell die kleineren Geschäfte würden einen riesigen Wandel erleben. Letztlich macht jedem auch der Internethandel zu schaffen. Um Schließungen zu vermeiden, sind Kunden und die Stadt gefordert. Unterstützung sei nötig, damit die Innenstadt überlebt, sagt Eichelkraut. Wenn Kunden in Supermärkte am Rande der Stadt oder zum Computer daheim wechseln, dann stirbt auch ein Stück Lebensqualität im Zentrum der Stadt. Niemand will durch eine geschäftstote Stadt wandeln.

Aber dafür sind neben der Kundentreue auch städtische Rahmenbedingungen wichtig. „Durch die Neuregelung des Verkehrs in der Greizer Innenstadt - wie die Sperrung der Marienstraße vor einem Jahr und die Schaffung einer neuen Ausfahrt aus der Stadt - fahren nur noch fünf bis zehn Prozent der Fahrzeuge an unserem Geschäft vorbei“, beklagt Eichelkraut. Dies führe dazu, dass die Geschäftsleute neue Wege gehen müssten, um Kunden auf das Angebot aufmerksam zu machen. Er selbst beispielsweise auf Facebook.

Stadt Greiz soll gegensteuern

Doch seine Forderung ist klar: Jede Stadt sollte die Zeichen des Wandels erkennen und gegensteuern damit die Innenstädte noch besucht werden. Das gilt auch für Greiz. Leere Geschäfte sind immer zu erkennen, ob nun mit Werbetafeln überdeckt oder nicht. Und Eichelkraut weist auch auf einen wirtschaftlichen Fakt hin: „Die Gewerbetreibenden in der Innenstadt zahlen auch Steuern an die Stadt. Was man im Rathaus nicht vergessen sollte“.

Parkmöglichkeiten heiß diskutiert

Damit ist er bei einem heiß diskutierten Thema unter den Gewerbetreibenden. „Wir leben in einer ländlichen Region und die Fahrt mit dem Auto ist notwendig. Deshalb müssten Parkplätze her. Diskutiert wird die Möglichkeit, des kostenlosen Parkens mit Parkscheibe und zeitbegrenzt - und zwar überall. Eichelkraut erinnert daran, dass man in Greiz in der ganzen Marienstraße parken durfte. „Der Westernhagenplatz ist fast immer voll. Hier sollte die Anzahl der Parkspuren auf drei bis vier erweitert werden“, meint Eichelkraut und verweist auf die Möglichkeit von zwei Einfahrten. Und der Markt und andere Plätze würden bestimmt auch 20 Minuten Parkplätze abgeben, ist er sicher. Seiner Meinung nach sei die Umstellung auf Parkscheibe förderlich. Darüber hinaus könnten die Politessen gleich die Müllsünder mit belehren.

Während die Park- oder besser Nicht-Park-Situation schon seit längerem Kunden und Geschäftsleute umtreibt und Vorschläge hervorbrachte zur Regelung des Bedürfnisses, mit dem Auto schnell mal an den betreffenden Laden heranfahren zu können, hatte die Nachricht von der kommenden Schließung des Spar-Marktes zusätzlich für schlechte Stimmung gesorgt. Der Betreiber Thomas Lange hatte nur Jahresmietverträge erhalten, die eine Investition unmöglich machten. Mit Auslauf des aktuellen Mietvertrages macht er nun Schluss. Eine schlechte Nachricht für vor allem ältere Bürger. Gespräche mit möglichen Interessenten laufen. Ausgang offen.