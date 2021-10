Ein Musiker auf dem Kunsthandwerkermarkt in Zickra im Jahr 2019.

Kunsthandwerkermarkt am Wochenende in Zickra

Zickra. Mehr als 60 Aussteller wollen sich auf dem Kulturhof Zickra präsentieren.

Nach langer coronabedingter Pause kann auf dem Kulturhof Zickra am Wochenende wieder zum Kunsthandwerkermarkt eingeladen werden. Er findet am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr statt.

Mehr als 60 Manufakturen aus sechs Bundesländern wollen laut Veranstaltern dann Waren aus Kunst, Design und Handwerk präsentieren. Unter den Künstlern, Handwerkern und Designern, die am Wochenende ihre Ateliers und Werkstätten nach Zickra verlegen, seien Holzgestalter, Buchbinder, Schmuck- und Textildesigner, Korbmacher und Floristen, Keramiker und Bildhauer – um nur einen Teil zu erwähnen.

Hüte, Schmuck, Textilien, Seifen mit Prädikat, Wolle und vieles mehr sollen den Besuchern präsentiert werden.

Der jahrelangen Markterfahrung sei es zu verdanken, in Zickra ein nicht alltägliches Umfeld zu schaffen, in dem es zu den Ständen auch ein Kulturprogramm und ein ausgewähltes Cateringangebot geben soll: Ob am Verkaufsstand bei der Käserei, den regionalen Weinen im Hof, im Kultursaal mit herzhaften und süßen Speisen oder vor dem Kulturcafé.

Dazu ertöne handgemachte Instrumental- und Vokalmusik auf dem Gelände, die sich dem Marktgeschehen anpasse.

Für den Markt und sein Kulturprogramm wird ein Eintrittsgeld erhoben.