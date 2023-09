Kunterbunte Drachen fliegen bei Dörtendorf

Hohenleuben. Für rund 130 Mädchen und Jungen war ein Projekttag rund um das Thema Herbst angesagt.

Basti aus der Klasse 4a, Bennet aus der Klasse 4b und Etienne aus der ersten Klasse der Grundschule in Triebes hatten am Dienstag zusammen mit rund 130 Mädchen und Jungen Projekttag rund um das Thema Herbst. Da am Dienstag noch schönes Wetter angesagt war, wurde das Drachensteigen kurzerhand vorverlegt. Nur leider fehlte etwas der Wind. Die Kleinen hatten aber auch dafür eine Lösung und so flitzten sie mit ihren Drachen oberhalb von Dörtendorf, bis doch der eine und andere fliegen konnte.