Kunterbuntes Sommerfest in Irchwitzer Kindergarten

Greiz. Der neue Förderverein des Irchwitzer Kindergartens „Kunterbunt“ stellt sich vor.

Das Wetter passte, die Stimmung war toll und das Angebot vielfältig. Die Knirpse und Erzieherinnen des Irchwitzer Kindergartens „Kunterbunt“ feierten ausgelassen mit zahlreichen Gästen ihr diesjähriges Sommerfest. Dazu konnte Leiterin Kristin Albert Eltern, Großeltern und weitere Familienangehörige ihrer Schützlinge begrüßen.

Zum Auftakt präsentierten die Mädchen und Jungen ein Programm mit Liedern und Tänzen, zu dessen Abschluss sie ihren Vätern und Müttern gebastelte Sonnenblumen überreichten. Danach konnten die Kinder mit ihren Angehörigen die vorbereiteten Stationen in Beschlag nehmen. Die Hüpfburg war ständig dicht belagert. Aber auch die anderen Angebote wie das Angelspiel, Dosenwerfen oder die Seifenblasen wurden rege genutzt.

Auch gespendet wurde fleißig. „Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Eltern für ihre Unterstützung bedanken“, so Kristin Albert. Den Kindergarten „Kunterbunt“ besuchen zur Zeit 62 Mädchen und Jungen, die von zwölf Pädagoginnen betreut werden. Eltern der Kinder haben am 1. Juli einen Förderverein gegründet, der sich am Rande des Sommerfestes vorstellte.

Vorstandsvorsitzender ist Christian Herr, sein Stellvertreter ist Benjamin Hager. Diana Bayer kümmert sich um die Finanzen und Wiebke Schenk ist Schriftführerin. „Wir möchten mit unserem Förderverein Projekte, Aktionen und Feste der Kindereinrichtung unterstützen und fördern“, beschreibt Benjamin Hager das Anliegen des Vereins.