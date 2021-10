Kurtschauer erfolgreich bei Franken-Thüringen-Cup

Greiz. Bundesländerübergreifender Wettbewerb ist erstmals ausgetragen worden.

Vor wenigen Tagen reiste die Altersklasse 12 der Sportgemeinschaft Kurtschau in den Thüringer Wald, um dort an einem erstmals ausgetragenen überregionalen Faustball-Wettbewerb teilzunehmen.

Bis ins Finale geschafft

Der Franken-Thüringen-Cup ist für Jugendmannschaften konzipiert, die entweder im fränkischen Teil Bayerns oder in Thüringen beheimatet sind. Als Gastgeber fungierte der TSV 1898 Bachfeld, der seinerseits auch gleich drei Teilnehmer stellte, von denen die dritte Mannschaft allerdings aus Altersgründen außer Konkurrenz antrat. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld durch die Kurtschauer Mannschaft sowie je eine Auswahl des SV EK Veilsdorf sowie des TV 1848 Schwabach als einzigem teilnehmenden bayerischen Verein.

Zunächst spielten die Teilnehmer in zwei Gruppen gegeneinander. Die Unter-12-Jährigen der Sportgemeinschaft Kurtschau hatten es in ihrer Gruppe mit Schwabach sowie der außer Konkurrenz spielenden Bachfelder Dritten zu tun. Dabei gelang den jungen Kurtschauerinnen und Kurtschauern direkt im ersten Spiel eine überzeugende Vorstellung. Im weiteren Verlauf gestalteten sie ihre Vorrundenpartie gegen Schwabach erfolgreich.

Durch die beiden Siege in der Gruppenphase stand die AK 12 der SG Kurtschau als Gruppenerster und damit als Teilnehmer an den Halbfinalspielen fest. Im Semifinale traf man dann erneut auf den TV 1848 Schwabach, der den Kurtschauern im Halbfinale wie schon in der Vorrunde unterlegen war. Die Mannschaft aus Ostthüringen sicherte sich den Einzug ins Endspiel, wo allerdings mit dem im Thüringer Faustball der Altersklasse dominant auftretenden SV EK Veilsdorf eine schwere Aufgabe wartete. Das Finale nahm letztlich auch den zu erwartenden Gang, Kurtschau konnte zwar im ersten Satz noch mithalten, unterlag letztlich aber deutlich.

Die Kurtschauer Jugendmannschaft spielte an dem Tag mit Jakob Seidel, Flynn Meinhardt, Samira Erdmann, Marie Hempel sowie Jenny Steinert). Betreut wurde die Mannschaft von André Hempel und Jens Labuhn.