Kurz & knapp: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Greiz/Zeulenroda-Triebes Von Swing im neuen Jahr bis zum Feiertagsskat in Greiz: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Die Nachrichten und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region:

Mit Swing und der Inkspot Swingband ins Jahr 2024 in Greiz

Mit Swing soll es am 20. Januar in der Vogtlandhalle Greiz in das neue Jahr gehen. Es wird zu einem Tanzabend mit der Inkspot Swingband aus Zeulenroda eingeladen. Die Band lädt ab 20 Uhr zum Mittanzen ein. Wer die Schritte noch nicht kennt, kann sie ab 18.30 Uhr bei einem Lindyhop-Crashkurs lernen. Aber man kann auch einfach zuhören und genießen. Karten gibt es in der Vogtlandhalle Greiz und im Touristzentrum am Zeulenrodaer Meer.

Wolga-Reise im Zeulenrodaer Rathaus

Am 28. Januar, ab 16 Uhr, wird in den Rathaussaal Zeulenroda-Triebes eingeladen. Journalist Thomas W. Mücke aus Berlin will die Gäste mit auf eine Wolga-Reise nehmen. Er ist ausgebildeter Opernsänger und so begleitet er seinen Vortrag über die Expedition ins entfernte Russland auch musikalisch. Er berichtet über Kalmückien – eine Region in Russland –, einen Tempel, über seinen Besuch bei Buddhisten oder in Steppe und Wüste und das Wolgograd-Delta. Der Kartenvorverkauf läuft bereits im Touristzentrum am Zeulenrodaer Meer.

Lions-Club Greiz öffnet noch ein Adventskalendertürchen

Die nächsten Losnummern für die Adventskalenderaktion des Greizer Lions-Club sind gezogen. Sie lauten: 000735 (Kalender „Mein Greiz“), 000526 (Kino-Gutschein), 000293 (Überraschung) und 001339 (Gutschein für die Fleischerei Malz).

Autofahrer in Förthen mit Drogen im Blut unterwegs

Beamte der Polizeiinspektion Greiz unterzogen einen 42-Jährigen einer Verkehrskontrolle in Föhrten, bei der der Drogenvortest positiv auf Amphetamine und Methamphetamine reagierte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Krankenhaus Greiz bietet nun kostenloses WLAN an

Seit diesem Monat können die Patienten in den Häusern A und B des Kreiskrankenhauses Greiz kostenloses WLAN empfangen, teilt die Einrichtung mit. Die Einwahl ist mit mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets möglich und soll ab 2024 in den anderen Häusern des Kreiskrankenhauses in Greiz zur Verfügung stehen.

Neujahrs-Nachlese in Gottesgrün

Am 3. Januar lädt der Feuerwehrverein Gottesgrün zur Neujahrs-Nachlese ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Ein Blick zurück in Wort und Bild ins Jahr 2023 soll an ein paar Höhepunkte erinnern, aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten, Telefonnummer: 03661/43 26 34. Los geht es um 15 Uhr.

Feiertagsskat bei den „Teichdorfer Wölfen“

Der Skatclub „Teichdorfer Wölfe“ lädt zum Feiertagsskat am Freitag, dem 29. Dezember, ab 18 Uhr in die Gaststätte Reißberg ‘04 in Greiz ein.

Konzert im Robert-Schuhmann-Haus in Zwickau

Zum Start in die neue Konzertsaison der Abonnementreihe „Schumann plus“ werden mit dem Klarinettisten Lyuta Kobayashi und dem Pianisten Julian E. Becker zwei Künstler zu Gast sein, die trotz ihrer jungen Jahre schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Das Konzert findet am Sonntag, 7. Januar, ab 17 Uhr im Robert-Schumann-Haus in Zwickau statt. Auf dem Programm stehen Werke aus dem 18. bis 20. Jahrhundert: die Fantasiestücke op. 73 von Robert Schumann, die Sonate Nr. 1 von François Devienne, die Sonate für Klarinette und Klavier von Francis Poulenc sowie zwei Werke aus der Feder von Johannes Brahms.

Eintrittskarten zu zwölf Euro (ermäßigt neun Euro) sind an der Museumskasse, Restkarten an der Abendkasse des Robert-Schumann-Hauses erhältlich. Eine Vorbestellung ist möglich unter Telefon 0375/83 44 06 oder E-Mail schumannhaus@zwickau.de.