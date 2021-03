Corona-Hotspot Nummer 1 in Thüringen: Land will Kreis Greiz bei Testzentrum unterstützen

Das Land Thüringen will den Landkreis Greiz beim Aufbau eines Testzentrums vor allem bei logistischen Dingen unterstützen. Das sagte die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) auf Anfrage des Greizer Landtagsabgeordneten Christian Tischner (CDU) am Dienstagabend im Thüringer Landtag. Konkrete Aussagen, also beispielsweise wo die Teststrecke entstehen soll oder wann sie öffnet, gab es allerdings nicht. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog