Die Landesstraße 1296 in Sachswitz (Landesstraße in Richtung Greizer Tierheim/Kleingera) ist bis zum 29. Oktober vollgesperrt.

Landesstraße in Sachswitz vollgesperrt

Greiz. Straßenbauarbeiten in den Greizer Orten Rothenthal, Dölau und Sachwitz

Zu den umfangreichen Straßenbauarbeiten in den Greizer Orten Rothenthal, Dölau und Sachwitz ist seit Montag eine weitere dazugekommen. Wie das Landratsamt Greiz informiert, ist die Landesstraße 1296 in Sachswitz (Landesstraße in Richtung Greizer Tierheim/Kleingera) bis zum 29. Oktober vollgesperrt. Grund sind laut der Behörde Baumaßnahmen zwischen der Einfahrt zum Oekonomenweg und der Einfahrt zum Sachsenplatz, die vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr beauftragt und durch die Karlen und Kraske Bauunternehmen GmbH durchgeführt werden. Die Straße wird saniert.

Eine Umleitung ist bereits ausgeschildert. Alle betroffenen Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden vom Landratsamt Greiz um Verständnis gebeten.