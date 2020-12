Landesweite Buga 2021

Noch ist alles Grau in Grau. Und das ist nicht nur durch die Jahreszeit und das Wetter bedingt. Die Kräfte lassen nach. Man sucht das Licht am Ende des Tunnels. Doch die Suche ist derzeit eher schwer und mühsam. Aber vielleicht hilft da ja der Gedanke an Kommendes. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. 2021 steht vor der Tür. Und da könne – wenn denn dann – den Greizern und seinen Gästen was tolles Geboten werden. Denn 2021 soll zur Bundesgartenschau nicht nur die Austragungsstadt Erfurt blühen, sondern auch die 25 dazugehörigen Außenstandorte sollen erstrahlen. Zu ihnen gehört auch der Fürstlich Greizer Park. Dieser ist ja schon seit jeher mit viel Herzblut und Liebe gestaltet und hergerichtet wurden. Im kommenden Jahr wolle man nun noch eine Schippe drauflegen. Also wird es für jeden ein Muss sein, den Park während der Bundesgartenschau zu besuchen. Und ist man einmal dort, lohnt sich auch ein Abstecher in das Sommerpalais, denn auch das hält nicht nur zur Zeit der Bundesgartenschau Kunstvolles und Historisches vor. Zur Buga soll es eine Ausstellung unter dem Titel „Höfische Gärten und Gewächse“ geben. Also hoffen wir alle, dass die dunkle Jahreszeit bald ein Ende hat und wir gesund in den hoffentlich bunten Frühling starten können und, dass die Buga auch Greiz viele Gäste beschert