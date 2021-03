Landkreis Greiz bereitet Schul- und Kitaschließungen vor

Der Landkreis Greiz bereitet für den Montag die Schließung aller Schulen und Kindergärten in seinem Gebiet vor. Das geht aus einer entsprechenden Mitteilung des Landratsamtes Greiz vom frühen Donnerstagnachmittag hervor.

Grund ist, dass der Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) über die 200-er Marke geklettert ist und am Mittwoch laut Zahlen des Gesundheitsamtes Greiz bei 217 lag.

Auch wenn das Robert-Koch-Institut, dessen Zahlen für die Durchsetzung der Weisung des Landes maßgeblich seien, wegen der Meldeverzögerung für den Landkreis Greiz am Donnerstag noch eine Inzidenz von 198 angegeben habe, sei die Tendenz eindeutig, heißt es in der Mitteilung.





Allgemeinverfügung wird erarbeitet

Auf Weisung der Landesregierung müsse der Landkreis nun die Schließung der Kindertagesstätten und Schulen auf dem Wege einer Allgemeinverfügung anordnen. Diese werde zurzeit erarbeitet und müsse anschließend dem Thüringer Landesverwaltungsamt und dem Thüringer Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Frauen und Familie zur Abstimmung vorgelegt sowie durch sie genehmigt werden. Der Landkreis werde seine Allgemeinverfügung auf eine Schulschließung ab Montag, 8. März, ausrichten.

„Es fällt mir persönlich unendlich schwer, diesen Schritt gehen zu müssen, aber als Landrätin bin ich weisungsgebunden“, wird die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), in der Mitteilung zitiert. „Für die Eltern, deren Arbeitgeber, die Schulen selbst und vor allem für die Schüler ist es in meinen Augen eine Katastrophe, dass sie nach einer Woche Unterricht nun schon wieder zu Hause lernen müssen. Und dass, obwohl bei uns im Landkreis aktuell nur in zwei Schulen positive Corona-Fälle gemeldet sind. Aber anders als in der Inzidenzphase zwischen 150 und 200 haben wir jetzt keinen Ermessensspielraum mehr.“

Die zwei Schulen, auf die sich die Landrätin bezieht, sind die Lessingregelschule in Greiz und die Grundschule in Berga.