Mit großer Mehrheit hat der Kreistag Greiz in seiner Sitzung am Dienstagabend dem Doppelhaushalt 2021/2022 zugestimmt.

Grundlage

Geprägt ist er, wie bereits berichtet, von weiter steigenden Kosten im Sozialbereich bei fallenden Einnahmen durch Schlüsselzuweisungen – auch wenn es bei Letzterem mit dem geplanten Haushalt des Landes für 2021 Entlastungen geben soll. Zudem wird es coronabedingt keine Ausschüttung der Sparkasse Gera-Greiz geben, ein Minus von rund einer Millionen Euro. Ausgleichen will man dies unter anderem mit der Auflösung der Kreis-, Kultur- und Sportstiftung.

Die Kreis- und Schulumlage soll sich im Umlagesoll nicht erhöhen. Das bedeutet, dass die Summe, die die Kommunen an den Kreis zahlen gleich bleibt, obwohl diese eigentlich durch höhere Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren steigen müsste. Weil die Corona-Krise das wahrscheinlich aber ändern wird, will man auf diesem Weg die Kommunen entlasten.

Vorgesehen Investitionen

Im Finanzplan für die Jahre bis 2024 sind einige Investitionen vorgesehen, zum Teil unter Einbeziehung von Fördermitteln. Im Bereich Schulen- und Straßenbau sind insgesamt 38,2 Millionen Euro bis 2024 verplant. Bei den Schulen fallen unter die Maßnahmen etwa Arbeiten am Campus Weida, an der Grundschule Auma, an den Regelschulen Münchenbernsdorf und Bad Köstritz und am Osterlandgymnasium in Gera. Zudem sind Ausgaben für Bauarbeiten an den Turn- und Sporthallen der Grundschule Irchwitz, des Gymnasiums Weida, des Gymnasiums Zeulenroda, der Sporthalle Kurt Rödel und in Kraftsdorf vorgesehen.

Im Bereich Straßenbau sollen unter anderem die Ortsdurchfahrt Neundorf ausgebaut, der Hang bei Dittersdorf, Abzweig B 175 Clodramühle, gesichert, eine Stützwand in der Ortsdurchfahrt Zeulenroda neu gebaut, sowie die Straßen von Pansdorf und Hohndorf und vom Abzweig Tschirma in Richtung Altgernsdorf ausgebaut werden. Auf der Straße zwischen Grüna und Hartmannsdorf will man die Decke erneuern.

Abstimmung

Es gab breite Zustimmung zum Zahlenwerk, was sich auch an den 34 Ja- bei sieben Nein-Stimmen und drei Enthaltungen für den Haushalt beziehungsweise 35 Ja- bei sechs Nein-Stimmen und drei Enthaltungen für den Finanzplan zeigte. Teile der AfD-Fraktion brachten Anträge ein, die andere AfD-Fraktionsmitglieder vorher zurückgezogen hatten. Zudem gab es von dieser Seite zwei unterschiedliche Anträge zur Schulspeisung, sowie Kritik von Torsten Braun, dass sein Fraktionsmitglied Sigvald Hahn Anträge einreichte, die er gar nicht erarbeitet habe. Sie wurden aber letztendlich abgelehnt oder in den Ausschuss verwiesen – da abzusehen ist, dass wegen der unsicheren Situation ein Nachtragshaushalt erstellt werden muss.

Kritik

Leichte Kritik gab es von der Fraktion der Linken. Man wünsche sich immer noch, dass der Landkreis auch beim Azubiticket und dem Verkehrsverbund Mittelthüringen mitmache, sonst sehe man wenige Verbesserungsmöglichkeiten, so Diana Skibbe. Jens Geißler, Vorsitzender der Fraktion Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit/Bürgerinitiative für sozialverträgliche Abgaben und Leistungsgerechtigkeit in Zeulenroda und Umgebung/Grüne, nannte die Personalkosten im Vergleich zu anderen, westdeutschen Landkreisen viel zu hoch, worauf die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), unter anderem darauf verwies, dass der Kreis Greiz als einer von wenigen ein eigenes Jobcenter betreibe.