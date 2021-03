Landkreis Greiz hat jetzt bundesweit den höchsten Inzidenzwert

Greiz. Der Landkreis Greiz meldet am Mittwochabend einen Sieben-Tages-Inzidenzwert von 332,7. Damit liegt die Region bundesweit mit vier weiteren Thüringer Kreisen auf den vorderen Plätzen.

Der Landkreis Greiz meldete am Mittwochnachmittag auf der Internetseite einen Sieben-Tages-Inzidenzwert von 331,6. Damit liegt der Landkreis gemeinsam mit der kreisfreien Stadt Hof (327,3) ganz vorne bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Ranking des Robert-Koch-Instituts. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog