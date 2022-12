Landkreis Greiz ehrt Klaus Zschiegner für sein Wirken

Langenwetzendorf. Der ehemalige Bürgermeister habe viel für die Region getan.

Weil sie auf ihre Bitte beim Land, Klaus Zschiegner für seine Leistungen auch offiziell zu würdigen, nicht einmal eine Antwort bekommen habe, habe sich der Landkreis entschlossen, dies nun selbst zu übernehmen, erklärte die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) bei der Mitgliederversammlung der Regionalen Arbeitsgruppe Greizer Land.

Gesagt, getan: Sie überreichte dem ehemaligen Langenwetzendorfer Bürgermeister, der auch der RAG lange Jahre vorgestanden hatte, eine Ehrungsurkunde und ein kleines Geschenk als Würdigung.

Seit 1990 und bis 2008 war Zschiegner Bürgermeister der Gemeinde und habe in die damaligen zehn Ortsteile fast 21 Millionen Euro an Investitionen gebracht, erinnerte die Landrätin. Trink- und Abwassernetz, soziale Einrichtungen, kommunale Straßen und Plätze, Wohn- und Gewerbegebiete, Sommerbad, Begegnungsstätte und vieles mehr würden noch heute von seiner Arbeit profitieren. Umtriebig sei er gewesen, stets auf der Suche nach Lösungen, auch später bei der RAG, die er mitgründete und bis 2021 auch leitete. Noch einmal rund 40 Millionen Euro habe der Langenwetzendorfer Ehrenbürger (seit 2011) in dieser Zeit an Fördermitteln für Projekte in die Region gebracht.